2018-10-12T16:21:32+03:00
Общество

В салонах связи «Ростелекома» туляки теперь могут получить покупки с «Авито»

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Компания «Ростелеком – Розничные системы» в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте частных объявлений «Авито».

Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы»:

«Мы рады сотрудничеству с DPD – одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок. Теперь товар, купленный на «Авито», можно получить в наших салонах связи по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать в качестве предпочтительного способа доставки центр продаж и обслуживания "Ростелекома"».

Заказы из «Авито» уже доставляются в 404 салона связи «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться: они расположены в крупных торговых центрах, вблизи остановок городского транспорта, в общественных местах. При получении можно проверить содержимое посылки.

Недавно, новый центр продаж «Ростелекома» был открыт в Туле в торгово-развлекательном центре «Макси» на ул. Пролетарская, д. 2.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Темп жизни современного человека растет с каждым днем. Понимая это, мы стремимся создать для наших клиентов комфортные условия получения услуг, помочь им сэкономить время. Офис «Ростелекома» в торговом центре максимально доступен. По пути за покупками удобно «здесь и сейчас» решить любой телекоммуникационный вопрос: от тестирования сервиса до подключения услуги и приобретения оборудования. А теперь еще и получить заказанный товар».

Новый центр продаж работает ежедневно без выходных с 10:00 до 21:00.

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