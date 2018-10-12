Обнаружены санитарные нарушения у водоснабжающих организаций в Тульской области

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-12T15:48:25+03:00

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Роспотребнадзор по Тульской области провел плановые проверки деятельности организаций, осуществляющих хозяйственно-питьевое водоснабжение населения: МУП «Черньагропроммехмонтаж», МУП ЖКХ МО «Славный», АО «Тулагорводоканал», администрации МО Липицкое Чернского района Тульской области.

В ходе проверок были выявлены нарушения, касающиеся качества подаваемой населению питьевой воды, проведения ресурсоснабжающими организациями производственного контроля, не своевременной разработки и выполнения мероприятий по улучшению показателей качества воды в целом ряде населенных пунктов. Установлены нарушения при оборудовании водозаборных и водопроводных сооружений, а также при организации зон санитарной охраны водоисточников.

За выявленные нарушения в отношении юридических и должностных лиц проверенных организаций было составлено 12 протоколов об административном правонарушении по статьям 6.3, 6.4, 6.5, части 2 ст.8.42 КоАП РФ и выданы предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления.