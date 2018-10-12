2018-10-12T14:51:39+03:00
Общество

В Туле прошел VII городской фестиваль волонтерских вожатых отрядов «Вожатская флотилия»

Мероприятие состоялось в рамках работы городской школы вожатых «Я – вожатый РДШ»
Виктория ЯКУШИНА
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12 октября 2018 года в Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества собрались больше ста ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 12 центров образования Тулы, чтобы принять участие в VII городском фестивале волонтерских вожатых отрядов «Вожатская флотилия».

Городской фестиваль волонтерских вожатых отрядов «Вожатская флотилия» проходит в седьмой раз. Ребята собираются вместе, чтобы поделиться своим опытом летней работы вожатыми в детских лагерях. А еще приобрести новые умения и навыки работы с детьми.

Ребята разошлись по пяти тематическим площадкам - творческим лабораториям, где им предстояло не только решать настоящие педагогические задачи, но и учиться всему тому, что пригодится им в вожатской работе: новым играм, песням, танцевальным движениям.

По итогам фестиваля лучшие волонтеры смогут стать участниками проекта «Профессиональные старты» в «Орленке», присоединиться к вожатским отрядам в лучших профильных лагерях Тульской области.

Система обучения вожатых-старшеклассников для работы в детских лагерях в летнее время действует на протяжении последних шести лет на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества».

Участниками городской школы вожатых являются вожатские отряды старшеклассников центров образования Тулы.

На занятиях городской школы вожатых старшеклассники знакомятся с профессией вожатого, включаясь в систему социальных отношений, через формирование социально-значимых качеств личности, выявление лучших практик вожатских отрядов, развитие организаторских и коммуникативных навыков. Помогают им в этом, в том числе лидеры штаба Тульского (местного) отделения Российского движения школьников.

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