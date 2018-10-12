Инспектор транснадзора в Туле пойман за взяточничество

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-12T14:26:35+03:00

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В Туле 33-летний бывший старший инспектор Отдела Федеральной службы по надзору в сфере транспорта обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает СУ СКР по Тульской области, с 10 января 2017 года по 31 января 2017 года мужчина проводил проверки одного из предпринимателей, занимающегося пассажирскими перевозками.

В ходе проверок были выявлены нарушения лицензионных требований при рейдовых осмотрах транспортных средств, представленных предпринимателем по договорам аренды.

Однако, к административной ответственности предприниматель привлечен не был, так как инспектор предложил бизнесмену ежемесячно передавать ему взятки в сумме от 45 000 рублей до 55 000 рублей.

Тот согласился, и передавал деньги на протяжении периода с 1 февраля 2017 года по 11 апреля 2018 года, пока сговорившихся не поймали на парковке ТЦ «Макси» сотрудники УФСБ России по Тульской области.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.