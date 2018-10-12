Цыган пытался вынести на себе куртку из бутика в Туле

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-12T13:11:06+03:00

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Сотрудники полиции в Туле выясняют обстоятельства кражи из магазина.

Как выяснилось, ранее судимый представитель цыганского этноса похитил куртку из бутика в ТЦ. Он надел ее на себя и вышел из магазина. Однако, далеко уйти у него не получилось. Работники охраны магазина обратили внимание на подозрительно ведущего себя молодого человека и поймали его. При просмотре записей с камер видеонаблюдения стало понятно, что он совершил кражу.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили подозреваемого для разбирательства. Похищенное у него изъяли. Мужчина признался сотрудникам в содеянном.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали произошедшего.