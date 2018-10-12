СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-12T12:17:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 14 октября, в аэродинамическом комплексе «Вертикаль» в Туле 10 юнармейцев из Тулы и Узловой совершат полет в аэродинамической трубе. Ребята уже имеют опыт прыжков с парашютом.

Аэротруба обычно используется для подготовки спортсменов-парашютистов, для отработки элементов свободного падения и позволяет испытать чувства свободного падения, научиться владеть и управлять своим телом в условиях нахождения в аэродинамическом потоке. Полёты укрепляют вестибулярный аппарат и активизируют обмен веществ.

Аэродинамический комплекс запущен Федерацией парашютного спорта Тульской области и Федерацией сверхлегкой авиации Тульской области. Это уникальный спортивный аттракцион, симулятор свободного падения. Полетная высота в аэротрубе – 5,5метров, а диаметр – 2,5 метра. При этом для совершения полёта специальная физическая подготовка не требуется.