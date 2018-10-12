2018-10-12T12:17:41+03:00
Общество

10 юнармейцев из Тулы и Узловой совершат полет в аэродинамической трубе

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 октября, в аэродинамическом комплексе «Вертикаль» в Туле 10 юнармейцев из Тулы и Узловой совершат полет в аэродинамической трубе. Ребята уже имеют опыт прыжков с парашютом.

Аэротруба обычно используется для подготовки спортсменов-парашютистов, для отработки элементов свободного падения и позволяет испытать чувства свободного падения, научиться владеть и управлять своим телом в условиях нахождения в аэродинамическом потоке. Полёты укрепляют вестибулярный аппарат и активизируют обмен веществ.

Аэродинамический комплекс запущен Федерацией парашютного спорта Тульской области и Федерацией сверхлегкой авиации Тульской области. Это уникальный спортивный аттракцион, симулятор свободного падения. Полетная высота в аэротрубе – 5,5метров, а диаметр – 2,5 метра. При этом для совершения полёта специальная физическая подготовка не требуется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начался прием заявок на детский фестиваль "МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР ТУЛА"
В салонах связи «Ростелекома» туляки теперь могут получить покупки с «Авито»
Обнаружены санитарные нарушения у водоснабжающих организаций в Тульской области
В Туле прошел VII городской фестиваль волонтерских вожатых отрядов «Вожатская флотилия»
Инспектор транснадзора в Туле пойман за взяточничество
Цыган пытался вынести на себе куртку из бутика в Туле
Туляков научат рисовать осень
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 80-летием
Команда КВН «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» вышла в финал Центральной лиги «Поволжье»
Пьяная жительница Новомосковска зарезала соседа, защищая ребенка
В ДТП с "семеркой" и "Газелью" под Тулой пострадали три человека
В ДТП на Кутузова в Туле пострадали женщина и ребенок
В Тульской области проходит Месячник гражданской обороны
25 октября главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием
В поселках тульского Заречья обустроили мостовые переходы
Прокурор Ленинского района выехал на место свалки опасных медицинских отходов
В Тульской области горящую квартиру тушили семь пожарных
На трассе в Тульской области столкнулись «ВАЗ-2107» и «Газель»: есть пострадавшие
В Тульской области полыхал "Фольксваген Гольф"
В Тульской области сгорела хозяйственная постройка
Туляк, пытавшийся зарезать свою жену в деревне Старое Басово, задержан
В выходные в Туле будет изменена схема движения общественного транспорта
В субботу в Туле будет ограничено движение транспорта
В Туле пройдут матчи IV тура Чемпионата России по волейболу
В Туле ограничат движение по улице Гоголевской
Жителя Белевского района посадили на 3,5 года за возделывание конопли