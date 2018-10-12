Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 80-летием

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-12T11:42:34+03:00

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Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравили коллектив Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого с юбилеем.

В послании руководителей оружейной столицы сказано:

«За свою многолетнюю историю прославленный вуз прошел большой путь становления и развития. Университет стал настоящей кузницей кадров и дал путевку в жизнь многим поколениям преданных своему делу наставников молодежи. Сегодня университет по праву считают ведущим научным и образовательным центром Тульской области.

Гордостью вашего вуза всегда были крепкие традиции, талантливые и увлеченные преподаватели и, конечно, замечательные, одаренные студенты. Практическая, инновационная направленность вуза, современные технологии, используемые в обучении, позволяют вам уверенно смотреть в будущее, вести активную научно-исследовательскую деятельность, участвовать в перспективных проектах.

Тульский государственный университет имени Л.Н. Толстого подарил тульскому краю много замечательных специалистов. Выпускники вуза востребованы везде и по праву являются интеллектуальной элитой страны. Диплом ТГПУ имени Л.Н. Толстого – это карт-бланш для будущей профессиональной деятельности, это свидетельство глубоких, основательных знаний, надежная путевка в жизнь для тысяч выпускников.

Желаем университету дальнейшего развития и процветания, всему коллективу – здоровья, благополучия, творческого вдохновения, успехов в профессиональной деятельности!».