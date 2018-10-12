2018-10-12T11:07:07+03:00
Общество

Команда КВН «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» вышла в финал Центральной лиги «Поволжье»

Заняв второе место в игре, они обеспечили себе место в главной игре года
Виктория ЯКУШИНА
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Команда КВН «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!»» вышла в финал Центральной лиги «Поволжье» Международного Союза КВН!

9 октября 2018 года в Кирове тулячки приняли участие в полуфинале, где встретилась с соперниками из Ульяновска, Пензы, Саранска, Московской и Архангельской областей. Заняв второе место в игре, они обеспечили себе место в главной игре года.

Справка КП

Центральная Лига «Поволжье» является официальной лигой Телевизионного Творческого Объединения «Александр Масляков и Компания» (ТТО «АМиК»).

В настоящее время тульская сборная отправляется готовиться к финалу, который состоится в ноябре в Йошкар-Оле.

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