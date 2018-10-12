Пьяная жительница Новомосковска зарезала соседа, защищая ребенка

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-12T11:02:40+03:00

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40-летняя жительница города Новомосковска Тульской области обвиняется в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Как выяснилось, вечером 18 августа 2018 года пьяные женщина и ее сосед поругались, и мужчина избил тулячку кулаками.

После словесная перепалка продолжилась с участием несовершеннолетнего сына женщины, который встал на ее сторону. Мужчина внось ударил соседку, и тогда ребенок стал удерживать обидчика, чтобы защитить мать от избиения. Тогда сосед замахнулся на несовершеннолетнего кулаком, и мать ребенка восприняла это как реальную угрозу для здоровья сына. Она схватила нож и ударила мужчину два раза в грудную клетку, причинив последнему повреждения, не совместимые с жизнью.

Смерть потерпевшего наступила 18 октября 2018 гда в квартире, где конфликт и произошел.

Женщине находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.