2018-10-12T10:33:09+03:00
Происшествия

В ДТП с "семеркой" и "Газелью" под Тулой пострадали три человека

Об этом сообщает УГИБДД России по Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Напомним, вечером 11 октября 2018 года на 156-м километре автодороги «ДОН» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП.

19-летний молодой человек на автомобилем «ВАЗ 2107» столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2704» под управлением мужчины 37 лет.

По данным регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2107» и его пассажиры - два 18-летних парня, который с различными травмами были госпитализированы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Команда КВН «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» вышла в финал Центральной лиги «Поволжье»
Пьяная жительница Новомосковска зарезала соседа, защищая ребенка
В ДТП на Кутузова в Туле пострадали женщина и ребенок
В Тульской области проходит Месячник гражданской обороны rss
25 октября главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием
В поселках тульского Заречья обустроили мостовые переходы
Прокурор Ленинского района выехал на место свалки опасных медицинских отходов
В Тульской области горящую квартиру тушили семь пожарных
На трассе в Тульской области столкнулись «ВАЗ-2107» и «Газель»: есть пострадавшие
В Тульской области полыхал "Фольксваген Гольф"
В Тульской области сгорела хозяйственная постройка
Туляк, пытавшийся зарезать свою жену в деревне Старое Басово, задержан
В выходные в Туле будет изменена схема движения общественного транспорта
В субботу в Туле будет ограничено движение транспорта
В Туле пройдут матчи IV тура Чемпионата России по волейболу
В Туле ограничат движение по улице Гоголевской
Жителя Белевского района посадили на 3,5 года за возделывание конопли