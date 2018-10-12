В ДТП с "семеркой" и "Газелью" под Тулой пострадали три человека
Об этом сообщает УГИБДД России по Тульской области
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Напомним, вечером 11 октября 2018 года на 156-м километре автодороги «ДОН» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП.
19-летний молодой человек на автомобилем «ВАЗ 2107» столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2704» под управлением мужчины 37 лет.
По данным регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2107» и его пассажиры - два 18-летних парня, который с различными травмами были госпитализированы.