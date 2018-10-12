В ДТП на Кутузова в Туле пострадали женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-12T10:28:28+03:00

Они были пассажирами авто, влетевшего в столб

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11 октября 2018 года в 12:25 на улице Кутузова в Туле произошло ДТП.

18-летняя девушка на автомобиле «Опель Астра», при выезде с прилегающей территории, не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю «Деу Нексия» под управлением мужчины 25 лет. В результате, машины столкнулись.

После удара «Деу» влетел в опору линий электропередач.

В результате ДТП в городскую больницу за медицинской помощью обратились пассажиры автомобиля «Деу»: 57-летняя женщина (с различными травмами направлена в травматологическое отделение) и четырехлетняя девочка (после оказания медицинской помощи была отпущена).

В момент ДТП в Туле девочка находилась в специальном детском удерживающем устройстве.