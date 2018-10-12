В ДТП на Кутузова в Туле пострадали женщина и ребенок
11 октября 2018 года в 12:25 на улице Кутузова в Туле произошло ДТП.
18-летняя девушка на автомобиле «Опель Астра», при выезде с прилегающей территории, не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю «Деу Нексия» под управлением мужчины 25 лет. В результате, машины столкнулись.
После удара «Деу» влетел в опору линий электропередач.
В результате ДТП в городскую больницу за медицинской помощью обратились пассажиры автомобиля «Деу»: 57-летняя женщина (с различными травмами направлена в травматологическое отделение) и четырехлетняя девочка (после оказания медицинской помощи была отпущена).
В момент ДТП в Туле девочка находилась в специальном детском удерживающем устройстве.