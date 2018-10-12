2018-10-12T10:18:32+03:00
Общество

В Тульской области проходит Месячник гражданской обороны rss

Виктория ЯКУШИНА
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С 1 по 31 октября 2018 года на территории нашего региона проводится Месячник гражданской обороны, призванный популяризировать среди различных категорий населения знания в области гражданской обороны, а также порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени.

В рамках проведения Месячника гражданской обороны сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области проводятся открытые уроки в образовательных учреждениях, инструктажи и беседы с населением о порядке действий в случае возникновения ЧС военного и мирного времени и при объявлении сигналов гражданской обороны, занятия по защите детей и персонала в образовательных организациях, а также на социально-значимых объектах при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Одновременно в регионе продолжаются учения, тренировки, показные занятия, проводимые на объектах гражданской обороны и учебно-консультационных пунктах, в ходе которых участникам мероприятий рассказывают об основных способах защиты населения на современном этапе, новых формах и методах организации и проведения мероприятий по гражданской обороне.

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