2018-10-12T10:03:53+03:00
Общество

25 октября главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В УФССП России по Тульской области 25 октября 2018 года состоится День единого приема граждан.

С 14:00 до 20:00 руководитель УФССП России по Тульской области - главный судебный пристав региона Евгений Киреенков проведет личный прием граждан и представителей организаций.

Также в указанное время прием будут осуществлять заместители руководителя и начальники отделов аппарата Управления.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Тула, ул. 9 мая, д. 1 (вход со стороны пр. Ленина).

Рекомендуем гражданам предварительно записаться на прием, позвонив по тел.: (4872) 33 30 53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области 25 октября 2018 года будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.

Отметим, что в городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будут осуществлять начальники отделов – старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном интернет-сайте Управления (http://r71.fssprus.ru/contacts/).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Команда КВН «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» вышла в финал Центральной лиги «Поволжье»
Пьяная жительница Новомосковска зарезала соседа, защищая ребенка
В ДТП с "семеркой" и "Газелью" под Тулой пострадали три человека
В ДТП на Кутузова в Туле пострадали женщина и ребенок
В Тульской области проходит Месячник гражданской обороны rss
В поселках тульского Заречья обустроили мостовые переходы
Прокурор Ленинского района выехал на место свалки опасных медицинских отходов
В Тульской области горящую квартиру тушили семь пожарных
На трассе в Тульской области столкнулись «ВАЗ-2107» и «Газель»: есть пострадавшие
В Тульской области полыхал "Фольксваген Гольф"
В Тульской области сгорела хозяйственная постройка
Туляк, пытавшийся зарезать свою жену в деревне Старое Басово, задержан
В выходные в Туле будет изменена схема движения общественного транспорта
В субботу в Туле будет ограничено движение транспорта
В Туле пройдут матчи IV тура Чемпионата России по волейболу
В Туле ограничат движение по улице Гоголевской
Жителя Белевского района посадили на 3,5 года за возделывание конопли