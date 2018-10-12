В Тульской области горящую квартиру тушили семь пожарных

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-12T08:56:59+03:00

Что послужило причиной, еще предстоит выяснить

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11 октября в Новомосковске на ул. Московской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:18.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии 19:19, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 19:22. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия выгорела ванная комната, закоптились стены и потолок. Что послужило причиной, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и три единицы техники.