На трассе в Тульской области столкнулись «ВАЗ-2107» и «Газель»: есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 октября на 157 км трассы "М-4" столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Газель». Сообщение о ДТП на телефон службы спасения поступило в 19:53.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.