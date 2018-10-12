На трассе в Тульской области столкнулись «ВАЗ-2107» и «Газель»: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-12T08:50:38+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи

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11 октября на 157 км трассы "М-4" столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Газель». Сообщение о ДТП на телефон службы спасения поступило в 19:53.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.