В Тульской области полыхал "Фольксваген Гольф"

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-12T08:45:07+03:00

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11 октября в г. Щекино на ул. Лукашина загорелся автомобиль "Фольксваген Гольф". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:40.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 20:41, пожарные приступили к ликвидации горения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал, выгорел моторный отсек. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек и две единицы техники.