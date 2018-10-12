В Тульской области полыхал "Фольксваген Гольф"
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 октября в г. Щекино на ул. Лукашина загорелся автомобиль "Фольксваген Гольф". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:40.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 20:41, пожарные приступили к ликвидации горения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.
В результате происшествия никто не пострадал, выгорел моторный отсек. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек и две единицы техники.