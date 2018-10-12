В Тульской области сгорела хозяйственная постройка

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-12T08:35:32+03:00

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12 октября загорелась хозяйственная постройка в поселке Грицовский Веневского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:22.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Постройка сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.