В Тульской области сгорела хозяйственная постройка
Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей ФОКИН
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12 октября загорелась хозяйственная постройка в поселке Грицовский Веневского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:22.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Постройка сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.