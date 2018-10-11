В выходные в Туле будет изменена схема движения общественного транспорта

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-11T17:39:23+03:00

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-путевых работ на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье – Присады» будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда с 21.00 12 октября до 6.00 13 октября, с 21.00 13 октября до 6.00 14 октября.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:

№ 24 Малые Гончары – ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)

ул. Пузакова – ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ст. «Металлург»

№ 28 пос. Косая Гора – ПАО "Тулачермет"

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов- ст. «Металлург»

№ 4 пос. Михалково - ПАО "Тулачермет"

ул. Колхозная - 1ый Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ст. «Металлург»