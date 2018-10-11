В субботу в Туле будет ограничено движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-11T17:33:42+03:00

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В связи с проведением мероприятий, посвященных закрытию мотосезона, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия:

13 октября

- с 00.00 до 19.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

с 14.30 до 15.30 движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по проспекту Ленина (нечетная сторона) на участке от ул. 9 Мая до ул. Советской.