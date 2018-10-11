Жителя Белевского района посадили на 3,5 года за возделывание конопли

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-11T17:12:47+03:00

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11 октября жителя Белевского района осудили за незаконное хранение без цели сбыта частей растения, содержащего наркотическое средство в крупном размере.

В июне 2018 года подсудимый вырастил в одной из деревень Белевского района коноплю. Собрав части своего "урожая", он хранил их по месту жительства,заботливо высушив на чердаке.

В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили 409 грамм сухой конопли. Это является крупным размером.

В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным ему обвинением. Судебное разбирательство по делу по ходатайству подсудимого проведено в особом порядке принятия судебного решения.

Суд признал растениевода виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина взят под стражу в зале суда.