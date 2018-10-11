Житель Тульской области пытался убить знакомого ножом
67-летний житель города Новомосковска Тульской области обвиняется в покушении на убийство.
Как сообщает прокуратура региона, 6 августа 2018 года пьяный мужчина был у себя в квартире вместе со своим также пьяным знакомым. Между ними завязалась ссора. Знакомый ударил хозяина жилища по лицу и пригрозил убить его. В ответ оскорбленный схватил нож и ударил мужчину лезвием в область живота.
Затем обвиняемый снова попытался нанести мужчине еще один удар ножом в живот, но потерпевший отгородился от него металлической лестницей, находящейся в квартире ударил нападавшего по телу и смог покинуть квартиру.
Обвиняемый заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.