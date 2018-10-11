В Туле на ул. Н. Островского горящее здание тушили 14 пожарных

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-11T16:33:08+03:00

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11 октября в Туле на ул. Н. Островского загорелось неэксплуатируемое кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 12:09.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 31 минуту. Причина пожара устанавливается.

В результате происшествия никто не пострадал, сгорел утеплитель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 5 единиц техники.