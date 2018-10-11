В Тульской области пенсионерка, обматерившая участкового, отработает 200 часов

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-11T16:24:03+03:00

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60-летняя жительница Новомосковска признана виновной в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Пьяная пенсионерка возле подъезда жилого дома по ул .Трудовые резервые в присутствии посторонних лиц обматерила участкового уполномоченного полиции. Правоохранитель исполнял свои должностные обязанности по пресечению административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), совершенного женщиной.

Суд назначил ей 200 часов обязательных работ.