В Тульской области пенсионерка, обматерившая участкового, отработает 200 часов
Алкоголь развязал женщине язык
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60-летняя жительница Новомосковска признана виновной в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Пьяная пенсионерка возле подъезда жилого дома по ул .Трудовые резервые в присутствии посторонних лиц обматерила участкового уполномоченного полиции. Правоохранитель исполнял свои должностные обязанности по пресечению административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), совершенного женщиной.
Суд назначил ей 200 часов обязательных работ.