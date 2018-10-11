2018-10-11T15:43:55+03:00
Досуг

Тулякам расскажут о секрете успеха «Игры престолов»

Всех делающих познакомят с одним из главных составляющих всемирного успеха фэнтези-драмы
Виктория ЯКУШИНА
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13 октября для всех желающих в Туле пройдет лекция Илектры Канестри – эксперта в области моды и дизайна, преподавателя Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино.

Она познакомит с одним из главных составляющих всемирного успеха фэнтези-драмы «Игра престолов» - костюмами художницы Мишель Клэптон. Ей удалось не только создать для героев сериала потрясающий своей красотой и разнообразием «гардероб», но и выстроить благодаря подчас уникальным стилистическим находкам характеры и отразить в них перипетии судеб персонажей. Изобилующий «цитатами» из коллекций Valentino, Givenchy, Alexander McQueen, Giambattista Valli и других дизайнеров и домов сериал «Игра престолов» сам стал ярчайшим трендом, влияющим на современную моду.

Лекция пройдет по адресу: ул. Каминского, д. 24.

Начало в 19:00.

Регистрация на мероприятие не требуется.

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