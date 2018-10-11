Тульская областная универсальная научная библиотека празднует 185 лет

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-11T15:40:11+03:00

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11 октября 2018 года в Тульской областной универсальной научной библиотеке прошло торжественное собрание, посвященное 185-летию со дня основания учреждения.

- Все эти годы библиотека всегда шагала в ногу со временем, сохраняя традиции, осваивала новые формы современного информационного пространства.

Сегодня вы активно ведете научно-исследовательскую, методическую, информационную, культурную и образовательную деятельность. Храните бесценное историческое наследие, выполняете благородную просветительскую миссию. Благодарю вас за подвижнический труд, преданность книге и читателю, - отметил губернатор Алексей Дюмин в приветственном адресе.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина вручила отличившимся сотрудникам библиотеки региональные награды.

Праздник завершился концертом.