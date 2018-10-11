Тульская областная универсальная научная библиотека празднует 185 лет
11 октября 2018 года в Тульской областной универсальной научной библиотеке прошло торжественное собрание, посвященное 185-летию со дня основания учреждения.
- Все эти годы библиотека всегда шагала в ногу со временем, сохраняя традиции, осваивала новые формы современного информационного пространства.
Сегодня вы активно ведете научно-исследовательскую, методическую, информационную, культурную и образовательную деятельность. Храните бесценное историческое наследие, выполняете благородную просветительскую миссию. Благодарю вас за подвижнический труд, преданность книге и читателю, - отметил губернатор Алексей Дюмин в приветственном адресе.
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина вручила отличившимся сотрудникам библиотеки региональные награды.
Праздник завершился концертом.