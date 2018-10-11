В Тульской области 13 человек заболели корью

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-11T16:03:16+03:00

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За 9 месяцев 2018 года в Тульской области зарегистрировали 13 случаев кори, из них 12 детей.

Все заболевшие против кори не привиты от этого заболевание. В основном по причине отказов от вакцинации. В пяти случаях заражение произошло за пределами области, заболевшие приехали из Челябинска, Москвы, Белоруссии и Арабских Эмиратов.

Кроме того, зарегистрировано два семейных очага кори, распространению заболеваний способствовало наличие в семье детей, не привитых против кори по причине отказов родителей.

Отметим, что прививки против кори в рамках национального календаря проводятся бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства или работы.