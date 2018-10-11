В Туле прошли приемку десять дорог

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-11T14:52:36+03:00

Их ремонт выполнялся по проекту «Безопасные и качественные дороги»

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Десять объектов улично-дорожной сети, отремонтированных в текущем году в Туле в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», уже прошли приемку с участием представителей общественности. Среди принятых объектов: ул. Скуратовская, ул. Вильямса, ул. Мосина, Пушкина (пос. Косая Гора), Ложевая, Марата, Демешковская (пос. Косая Гора), Чмутова, Ликбеза, Павшинский мост.

Всего по проекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году в Туле выполнялся ремонт 14 автомобильных дорог.

Отметим, что в 2018 году ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования город Тула осуществляется в рамках двух программ:

– проект министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги». В рамках реализации проекта ремонтируют 14 объектов общей площадью 316 тыс. кв. м и стоимостью 351 млн руб.;

– муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула». В рамках данной программы проводится ремонт 35 автомобильных дорог площадью 97 тыс кв. м и общей стоимостью 92 млн руб.