15 октября тульские офтальмологи проведут день открытых дверей

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-11T14:22:34+03:00

Прием пройдет с 9 до 13 часов в Центре здоровья

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15 октября 2018 года тульские офтальмологи проведут день открытых дверей.

В рамках Всемирного дня зрения можно будет:

- пройти комплексное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем

- проверить остроту зрения

- измерить уровень внутриглазного давления

- получить квалифицированные консультации врача-офтальмолога и врача-терапевта.

Прием пройдет с 9 до 13 часов в Центре здоровья Тульской городской клинической больницы им. Д.Я. Ваныкина (ул. Смидович, 12).