15 октября тульские офтальмологи проведут день открытых дверей
Прием пройдет с 9 до 13 часов в Центре здоровья
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15 октября 2018 года тульские офтальмологи проведут день открытых дверей.
В рамках Всемирного дня зрения можно будет:
- пройти комплексное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем
- проверить остроту зрения
- измерить уровень внутриглазного давления
- получить квалифицированные консультации врача-офтальмолога и врача-терапевта.
Прием пройдет с 9 до 13 часов в Центре здоровья Тульской городской клинической больницы им. Д.Я. Ваныкина (ул. Смидович, 12).