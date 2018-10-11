2018-10-11T13:58:53+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина за угон машины заплатит почти 30 тысяч рублей

Также суд назначил ему 1 год 4 месяца ограничения свободы
Мария ВЛАСОВА
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28-летний ранее судимый за преступления небольшой тяжести житель Новомосковска признан виновным в угоне.

Пьяный мужчина во дворе жилых многоэтажек увидел припаркованный автомобиль «ГАЗ 2410». Он подошел к автомобилю, разбив стекло, сел в машину, при помощи проводов завел двигатель. А затем скрылся с места преступления.

Суд назначил мужчине 1 год 4 месяца ограничения свободы и штраф в размере 29 939 рублей.

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