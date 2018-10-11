2018-10-11T13:47:18+03:00
Происшествия

В Туле руководитель организаций скрыл от налоговой 15 млн рублей

Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего
Мария ВЛАСОВА
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Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов».

Два года руководитель одной из организаций представил в налоговую декларации, содержащие ложные сведения. Мужчина заключал фиктивные сделки с подставными контрагентами. На основании полученных фиктивных счет-фактур, оформленных от имени подставных организаций, производились налоговые вычеты. В результате произошло занижение уплаты налога на добавленную стоимость.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов превысила 15 млн рублей.

Сейчас следователь устанавливает обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры, направленных на возмещение причиненного преступлением имущественного вреда.

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