2018-10-11T12:58:49+03:00
Общество

В Туле пожарные спасли человека из горящего дома

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 11 октября в 7:12 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании дома на 5-ом Лихвинском проезде Тулы.

Пожарные расчеты ПСЧ-19, ПСЧ-1, ОП ПСЧ-5 и ПСЧ-4 прибыли на место происшествия в 07:26, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 07:39.

Имеется пострадавший. Звеном газодымозащитной службы спасен 1 человек. В результате происшествия в комнате размером 5х5 м сгорел телевизор на площади 1 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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