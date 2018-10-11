В Туле пройдет XXIII Международный фестиваль "Джазовая провинция"

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-11T12:45:50+03:00

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Этот ежегодный, уникальный, "передвижной" проект "Джазовая провинция" за 23 года своего существования объединил в единое культурное пространство 25 городов страны, от Красноярска до Краснодара.

У туляков есть возможность насладится современным джазом, от традиции до world-music и авангарда. Ежегодное турне проходит в лучших концертных залах Центрального региона России, Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга; это более 700000 зрителей за период существования фестиваля и около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно; это около 2000 артистов за всю историю фестиваля и более 100 выдающихся музыкантов России и всего мира ежегодно.

ПРОГРАММА XXIII Международного фестиваля "Джазовая провинция" в Туле

31 октября 18.30 – филармония

Stooges Brass Band – США (Нью Орлеан)

Винцкевич - Андрианов проект – «VIVA Bach!» - Россия

Carina La Dulce (вокал) & Sasha Kolpakov (гитара) - Испания - CША

9 ноября 18.30 – филармония

Ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина & Юлия Касьян (вокал) – Россия

Espen Eriksen (рояль) & Gunnar Halle (труба) – Норвегия

Duo Mariá Portugal (барабаны) & Paul van Kemenade (альт-саксофон) – Бразилия-Голландия