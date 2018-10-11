В Туле пройдет XXIII Международный фестиваль "Джазовая провинция"
Этот ежегодный, уникальный, "передвижной" проект "Джазовая провинция" за 23 года своего существования объединил в единое культурное пространство 25 городов страны, от Красноярска до Краснодара.
У туляков есть возможность насладится современным джазом, от традиции до world-music и авангарда. Ежегодное турне проходит в лучших концертных залах Центрального региона России, Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга; это более 700000 зрителей за период существования фестиваля и около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно; это около 2000 артистов за всю историю фестиваля и более 100 выдающихся музыкантов России и всего мира ежегодно.
ПРОГРАММА XXIII Международного фестиваля "Джазовая провинция" в Туле
31 октября 18.30 – филармония
Stooges Brass Band – США (Нью Орлеан)
Винцкевич - Андрианов проект – «VIVA Bach!» - Россия
Carina La Dulce (вокал) & Sasha Kolpakov (гитара) - Испания - CША
9 ноября 18.30 – филармония
Ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина & Юлия Касьян (вокал) – Россия
Espen Eriksen (рояль) & Gunnar Halle (труба) – Норвегия
Duo Mariá Portugal (барабаны) & Paul van Kemenade (альт-саксофон) – Бразилия-Голландия