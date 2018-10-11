Спектакль о великом обольстителе покажут в тульском драмтеатре

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-11T12:25:31+03:00

Изменить размер текста: A A

12 октября и 25 октября в 18:30 Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького дает спектакль "Последняя ночь Дон Жуана".

Метаморфозы, мистические знаки судьбы, женская фантазия переплетаются в спектакле самым неожиданным образом. А Дон Жуан? Полон ли он прежней страсти, или готов покориться уготованной судьбе? Чего он хочет: любви, покоя, или гордого одиночества? Дон Жуан, кто ты сегодня? Спектакль о великом обольстителе – настоящий театральный праздник, неподражаемо яркий мир, где музыка, пластика, фантастические костюмы создают завораживающее зрелище, полное огня и страсти!

На протяжении веков театр по-разному представлял образ рокового соблазнителя Дон Жуана. Он был вольнодумцем и циником, блестящим дуэлянтом и покорителем женских сердец, искателем идеала вечной молодости, натурой трагической, познавшей любовь.

Один из ответов о том, каков этот персонаж на самом деле, дает драматург Э.-Э. Шмитт, (обладатель премий Мольера, Французской академии, «Квадрига» с формулировкой «мудрость смеха») в своей современной пьесе.

По сюжету Дон Жуан приглашен на бал, где его ждут пять женщин разного возраста и различного происхождения, но не для приятного времяпровождения… Герцогиня де Вобринкурт произносит жестокий вердикт: все присутствующие – жертвы Дон Жуана, и он должен искупить свою вину самым страшным для себя образом – женитьбой на одной из жертв… Раскаты грома подтверждают серьезность ее слов. К решению о неотвратимости наказания Герцогиню подвиг ее любимец павлин. (Павлин – еще одна тайна в истории о Дон Жуане)!