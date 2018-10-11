Где 11 октября в Туле не будет воды

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-11T11:56:50+03:00

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11 октября 2018 года с 10:30 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Скуратовский микрорайон д.д. 1,2,3,,5к1 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Скуратовский микрорайон д.3.

С 9:00 до 14:00 также будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул.Тульского Рабочего Полка д.д. 96 к1, к2, к3, к4 , в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на насосной станции подкачки.

с 10:30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

- п. Ленинский, ул. Механизаторов, д.д. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, ул. Микрорайон, д.д. 1, 2, 3, 4, 6,

- ч/сектор: ул. Механизаторов, ул. Заовражная, ул. Весенняя, ул. Солнечная.

Ограничениве введено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 16.

С 09:30 и до окончания работ в Туле также будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Серебровская д.д.16, 16а, 16б, 16в,16е, 18, 20, 22,

- ул.Радищева д.19,

- ул.3-я Трубная д.22,

- ул.Седова д.49,

частный сектор: ул.1-я, 2-я, 3-я Зеркальная, Радищева, Лермонтова, 1-я,2-я,3-я Трубная, Серебровская.

Данная мера введена в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Серебровская д.16а.

Кроме того, с 10:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в поселке Обидимо в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: п. Обидимо, ул. Ленина, д.13.

С 09:30 до окончания работ - по следующим адресам:

- ул. Кабакова д. 92,

- ч\сектор: ул. Дружбы, ул. Парашутная.

Вода отключена в связи с проведением аварийно -восстановительных работ(по письму ), по адресу: ул. Дружбы д.32.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.