2018-10-11T11:51:17+03:00
Досуг

Юные туляки могут принять участие в игре-путешествии «Тайны Тульского кремля»

Начало и финиш познавательной игры в Кремлевском саду
Виктория ЯКУШИНА
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11 октября 2018 года юных туляков приглашают принять участие в городской краеведческой игре-путешествии «Тайны Тульского кремля».

Начало Игры для образовательных организаций муниципального образования город Тулы:

- 10.30 - Зареченский территориальный округ;

- 11.00 - Пролетарский территориальный округ;

- 11.30 - Центральный территориальный округ;

- 12.00 - Привокзальный территориальный округ;

- 12.30 - Советский территориальный округ.

Место старта и финиша - Кремлевский сад возле башни Ивановских ворот.

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