Юные туляки могут принять участие в игре-путешествии «Тайны Тульского кремля»
Начало и финиш познавательной игры в Кремлевском саду
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11 октября 2018 года юных туляков приглашают принять участие в городской краеведческой игре-путешествии «Тайны Тульского кремля».
Начало Игры для образовательных организаций муниципального образования город Тулы:
- 10.30 - Зареченский территориальный округ;
- 11.00 - Пролетарский территориальный округ;
- 11.30 - Центральный территориальный округ;
- 12.00 - Привокзальный территориальный округ;
- 12.30 - Советский территориальный округ.
Место старта и финиша - Кремлевский сад возле башни Ивановских ворот.