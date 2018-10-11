В Тульской области в гараже сгорел мотоцикл "Ява"

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-11T11:45:48+03:00

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10 октября в селе Языково Каменского района загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:30.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Гараж выгорел по всей площади, внутри сгорел мотоцикл "Ява". Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники., сообщили в ведомстве.