2018-10-11T11:34:03+03:00
Общество

3D-модель Тульской области принесла победу региону на Всероссийском конкурсе IT-проектов

3D-модель Тульской области создана на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС
Виктория ЯКУШИНА
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В Калининградской области состоялся VI Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». В рамках форума был проведен конкурс региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2018», который уже стал традиционным.

Тульская область по итогам состязания стала победителем в номинации «Экология, геодезия, картография», опередив в финале проекты из Ярославской области, Республики Крым и Ханты-Мансийского автономного округа.

Наш регион продемонстрировал проект «Создание геодезически точной модели Тульской области на основе данных беспилотной аэрофотосъемки», получивший наивысшую оценку экспертов.

3D-модель Тульской области создана на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС. Для использования полученных материалов запущен геопортал региона. На данный момент его пользователями помимо администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области являются Управление Росреестра по Тульской области, Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, Управление Росприроднадзора по Тульской области.

Проект «Геоскан» позволяет выявить масштаб кадастровых ошибок и нарушений землепользования, открывает возможность выполнять инвентаризацию земель.

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