Житель Тульской области украл из торговой палатки деньги и еду
Выясняются все детали и обстоятельства кражи
Изменить размер текста:
Полицейские в городе Белеве Тульской области поймали подозреваемого в краже.
Как оказалось, мужчина решил обнести торговую палатку в районном центре. Он спилил навесной замок двери ларька, зашел внутрь и вынес оттуда деньги и еду.
В качестве подозреваемого правоохранителями был установлен 29-летний безработный ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном.
В настоящее время полицейские продолжают дальнейшую работу по выяснению всех деталей и обстоятельств кражи.