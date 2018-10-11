2018-10-11T11:16:08+03:00
Происшествия

Житель Тульской области украл из торговой палатки деньги и еду

Выясняются все детали и обстоятельства кражи
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в городе Белеве Тульской области поймали подозреваемого в краже.

Как оказалось, мужчина решил обнести торговую палатку в районном центре. Он спилил навесной замок двери ларька, зашел внутрь и вынес оттуда деньги и еду.

В качестве подозреваемого правоохранителями был установлен 29-летний безработный ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном.

В настоящее время полицейские продолжают дальнейшую работу по выяснению всех деталей и обстоятельств кражи.

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