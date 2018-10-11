В Туле вор попался из-за оставленных отпечатков пальцев
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле полицейские поймали подозреваемого в краже аккумулятора из автомобиля.
Жертвой хищения стал владелец «Газели», который оставил свой авто на ночь во дворе многоэтажки в Пролетарском округе.Ущерб составил 4 700 рублей.
Мужчина обнаружил пропажу аккумулятора только утром. Поняв, что стал жертвой вора, он обратился в полицию.
Правоохранители обнаружили следы пальцев рук на месте преступления, "пробили" их по базе данных и определили, что они принадлежал 23-летнему безработному ранее судимому жителю Тулы.
Он признался стражам порядка в содеянном.
В городском Управлении МВД возбуждено и расследуется уголовное дело.