2018-10-11T11:08:39+03:00
Происшествия

В Туле вор попался из-за оставленных отпечатков пальцев

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле полицейские поймали подозреваемого в краже аккумулятора из автомобиля.

Жертвой хищения стал владелец «Газели», который оставил свой авто на ночь во дворе многоэтажки в Пролетарском округе.Ущерб составил 4 700 рублей.

Мужчина обнаружил пропажу аккумулятора только утром. Поняв, что стал жертвой вора, он обратился в полицию.

Правоохранители обнаружили следы пальцев рук на месте преступления, "пробили" их по базе данных и определили, что они принадлежал 23-летнему безработному ранее судимому жителю Тулы.

Он признался стражам порядка в содеянном.

В городском Управлении МВД возбуждено и расследуется уголовное дело.

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