В Тульской области "девятка" сбила 71-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-11T10:30:07+03:00

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10 октября 2018 года в 14:10 на улице Коммунаров города Богородицка Тульской области произошло ДТП.

30-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21093», по предварительной информации, сбил пешехода - 71-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП в Тульской области пешеход с различными травмами доставлен в городскую больницу.

Уважаемые пешеходы, Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам. Перебегая ее в неположенном месте, вы не только рискуете собственной жизнью, но и создаете аварийную ситуацию для других участников дорожного движения. Переходя дорогу по пешеходному переходу, убедитесь в безопасности вашего дальнейшего движения – посмотрите по сторонам, убедитесь, что все автомобили вас пропускают и только после этого, начинайте переходить дорогу. Так же для повышения собственной безопасности в темное время суток, не забывайте использовать световозвращающие элементы.