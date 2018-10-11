15 октября туляки могут задать вопрос уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Лариной

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-11T14:26:51+03:00

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Если Вы полагаете, что ваши права нарушены должностными лицами органов госвласти Тульской области, органов местного самоуправления в Тульской области, руководителями организаций, расположенных на территории Тульской области, вы можете задать вопросы в ходе прямой линии с уполномоченным по правам человека в Тульской области Татьяной Владимировной Лариной.

Звонки будут приниматься 15 октября 2018 года с 14:00 до 15:00 по телефону 8 (4872) 24-98-39.