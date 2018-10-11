В Тульской области пройдет фестиваль по ловле рыбы спиннингом с берега
20 октября 2018 года всех любителей рыбалки в нашем регионе пройдет фестиваль по ловле рыбы спиннингом с берега.
Местом проведения станет участков между деревнями Берники и Першино на реке Упе в Тульской области.
Фестиваль проводится в один тур, в один день.
Продолжительность ловли – 4 часа.
Программа мероприятий фестиваля:
7:00-8:00 Сбор участников, регистрация, жеребьевка зон ловли
8:00 Построение участников, торжественное открытие, объявление регламента соревнований
8:30 Вход участников в зону ловли
9:00 Сигнал «Старт»
13:00 Сигнал "Финиш"
13:00-14:00 Подведение итогов, дополнительные мероприятия
14:30 Построение, награждение победителей
Подробнее о фестивале - на сайте Тульского рыболовного клуба.