2018-10-11T09:27:07+03:00
Досуг

В Тульской области пройдет фестиваль по ловле рыбы спиннингом с берега

Публикуем программу мероприятий фестиваля
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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20 октября 2018 года всех любителей рыбалки в нашем регионе пройдет фестиваль по ловле рыбы спиннингом с берега.

Местом проведения станет участков между деревнями Берники и Першино на реке Упе в Тульской области.

Фестиваль проводится в один тур, в один день.

Продолжительность ловли – 4 часа.

Программа мероприятий фестиваля:

7:00-8:00 Сбор участников, регистрация, жеребьевка зон ловли

8:00 Построение участников, торжественное открытие, объявление регламента соревнований

8:30 Вход участников в зону ловли

9:00 Сигнал «Старт»

13:00 Сигнал "Финиш"

13:00-14:00 Подведение итогов, дополнительные мероприятия

14:30 Построение, награждение победителей

Подробнее о фестивале - на сайте Тульского рыболовного клуба.

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