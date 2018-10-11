В Туле двое сутенеров отправились за решетку
Суд вынес обвинительный приговор 53–летней и 50-летнему жителям Тульской области. Они признаны виновными в вовлечении в занятие проституцией и организацию занятием проституцией другими лицами.
Около трех лет мужчина подыскивал клиентов и доставлял к ним женщин. При необходимости он обеспечивали их безопасность. А затем с сообщницей распределяли полученные от клиентов деньги. В июле 2016 года осужденные также вовлекли в занятие проституцией еще одну девушку.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя - первого заместителя прокурора области Сергея Савенкова - назначил осужденным 4 года и 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Женщина взята под стражу в зале суда. Ее сообщник ранее был заключен под стражу.