2018-10-11T09:02:09+03:00
Происшествия

В Туле двое сутенеров отправились за решетку

Суд назначил осужденным 4 года и 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес обвинительный приговор 53–летней и 50-летнему жителям Тульской области. Они признаны виновными в вовлечении в занятие проституцией и организацию занятием проституцией другими лицами.

Около трех лет мужчина подыскивал клиентов и доставлял к ним женщин. При необходимости он обеспечивали их безопасность. А затем с сообщницей распределяли полученные от клиентов деньги. В июле 2016 года осужденные также вовлекли в занятие проституцией еще одну девушку.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя - первого заместителя прокурора области Сергея Савенкова - назначил осужденным 4 года и 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Женщина взята под стражу в зале суда. Ее сообщник ранее был заключен под стражу.

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