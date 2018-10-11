2018-10-11T08:52:49+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел "Мицубиси Лансер"

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Мария ВЛАСОВА
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11 октября в Богородицке на ул. Свободы загорелся автомобиль "Мицубиси Лансер". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:46.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С пожаром удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.

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