В Тульской области сгорел "Мицубиси Лансер"
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
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11 октября в Богородицке на ул. Свободы загорелся автомобиль "Мицубиси Лансер". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:46.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С пожаром удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.