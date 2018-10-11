В Тульской области ночью полыхало строение

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-11T08:25:39+03:00

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11 октября в р.п. Заокский на ул. Поленова загорелось строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:12.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии в 03:13, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 03:17. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорела кровля строения, внутри прогорело потолочное перекрытие. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.