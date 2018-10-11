В тульском селе Федоровка горящий дом тушили 18 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей ФОКИН
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11 октября в селе Федоровка загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:09.
На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела терраса, дом по всей площади выгорел внутри, кровля частично сгорела и обрушилась. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области