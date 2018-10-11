2018-10-11T08:17:14+03:00
Происшествия

В тульском селе Федоровка горящий дом тушили 18 пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

11 октября в селе Федоровка загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:09.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела терраса, дом по всей площади выгорел внутри, кровля частично сгорела и обрушилась. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15 октября тульские офтальмологи проведут день открытых дверей
В Тульской области мужчина за угон машины заплатит почти 30 тысяч рублей
В Туле руководитель организаций скрыл от налоговой 15 млн рублей
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Туле пожарные спасли человека из горящего дома
В Туле пройдет XXIII Международный фестиваль "Джазовая провинция"
Спектакль о великом обольстителе покажут в тульском драмтеатре
На Казанской набережной пройдет первый открытый турнир по Panna в Туле
Где 11 октября в Туле не будет воды
Юные туляки могут принять участие в игре-путешествии «Тайны Тульского кремля»
В Тульской области в гараже сгорел мотоцикл "Ява"
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет студенческий патриотический форум «Любите Россию»
3D-модель Тульской области принесла победу региону на Всероссийском конкурсе IT-проектов