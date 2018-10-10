В Тульской области при пожаре в жилом доме пострадали люди
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Сегодня, 10 октября, в 16:34 загорелся дом на пять хозяев в Богородицке по улице Дружбы.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-68 и один расчет ПЧ-95.
По прибытии на место происшествия в 16:39, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 16:46. Имеются пострадавшие.
В результате происшествия выгорела комнат площадью 3х3 м.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.