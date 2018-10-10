2018-10-10T16:57:16+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области напала с ножом на собутыльника

Мужчине удалось выжить, а женщина отправится на скамью подсудимых
Виктория ЯКУШИНА
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28-летняя жительница Тульской области обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

31 июля 2017 года она выпивал со своим знакомым в квартире в поселке Теплое.

Будучи пьяный, на почве возникшей неприязни, дама схватила нож и напала на товарища: ранила в живот, повредив внутренние органы, ударила лезвием в лопаточную область, порезала плечо и лицо. Мужчине удалось выжить, а женщина отправится на скамью подсудимых.

Уголовное дело прокуратурой района направлено в Щекинский районный суд для рассмотрения.

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