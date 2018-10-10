В Туле осудили иностранца, который обокрал свою подругу

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-10T16:50:22+03:00

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В Туле осудили за кражу 34-летнего гражданина республики Молдова.

23 июля 2018 года он, находясь в РФ на законных основаниях, был в квартире своей знакомой по ее приглашению. Там он решил обокрасть ее. Мужчина, не долго думая, стащил мобильный телефон стоимостью 11 000 рублей, и 7 000 рублей наличкой в придачу.

За содеянное иностранцу назначили наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Мужчина добровольно возместил потерпевшей причиненный ущерб.

Приговор в законную силу пока не вступил.