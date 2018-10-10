2018-10-10T16:04:54+03:00
Общество

В Тульской области будут построены два овцеводческих комплекса

Объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей
Виктория ЯКУШИНА
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10 октября 2018 года на агропромышленной выставке в Москве губернатор Алексей Дюмин подписал соглашение по строительству в Тульской области двух новых овцеводческих комплексов.

Реализация проекта позволит укрепить позиции Тульской области в производстве мяса.

Алексей Дюмин подчеркнул, что общий объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей, планируется создать 150 рабочих мест.

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