В Тульской области будут построены два овцеводческих комплекса
Объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей
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10 октября 2018 года на агропромышленной выставке в Москве губернатор Алексей Дюмин подписал соглашение по строительству в Тульской области двух новых овцеводческих комплексов.
Реализация проекта позволит укрепить позиции Тульской области в производстве мяса.
Алексей Дюмин подчеркнул, что общий объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей, планируется создать 150 рабочих мест.